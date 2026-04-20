Il cantante italiano si trova in Russia per una serie di concerti, nonostante le tensioni legate alla guerra in corso. In alcune interviste ha affermato di essere un pacifista e di aver deciso di rispettare gli impegni già assunti. Le sue dichiarazioni e la presenza nel paese stanno attirando l’attenzione dei media e del pubblico, in un momento in cui la situazione internazionale rimane molto delicata.

Al Bano torna al centro del dibattito per le sue dichiarazioni sul tour in Russia, tra concerti già programmati e riflessioni sulla situazione internazionale che stanno facendo discutere. In una breve intervista concessa al Corriere della Sera, il cantante ha parlato apertamente delle tappe del suo attuale tour: date a Mosca, poi Novokuznetsk e infine due serate a Vladivostok. Un ritorno davanti al pubblico russo, che – a suo dire – continua a dimostrare un forte legame con l’Italia. “Un cantante è come un dottore. Se ti chiamano vuol dire che hanno bisogno di te. E io vado dove mi chiamano”, ha spiegato, chiarendo la sua posizione rispetto alle critiche.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Al Bano in Russia nonostante la guerra: “Sono un pacifista” e tra Trump e Putin sceglie così

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