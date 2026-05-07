Ogni anno, con l’arrivo della stagione calda, tornano le borse crochet, accessori realizzati con fili colorati e trame tessute a mano. Questi oggetti si ripresentano puntuali, portando con sé forme e colori che richiamano l’estate. La loro presenza nei negozi e nelle collezioni è ormai una consuetudine che si ripete annualmente, attirando appassionati e amanti dello stile artigianale.

Ormai è un appuntamento a cui, ogni anno, non possiamo mancare. Quello con le borse crochet è un incontro che non vediamo l’ora di fare ogni volta che si avvicina la stagione calda. E anche le borse uncinetto 2026 non hanno invertito la tendenza e sono qua per farsi adorare. Come al solito. Ma qual è il segreto del loro fascino? Sarà che con gli intrecci sapienti hanno lo charme del fatto a mano dalla loro parte. Oppure perché staccano completamente dalle it bags di pelle della stagione precedente e rappresentano quindi la voglia di uscire e di andare in vacanza. Oppure che ci ricordano le coperte di una volta delle nonne, specialmente quando si tratta di lavorazioni a mattonelle.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Puntuali come ogni anno, questi accessori crochet tornano a farci sognare con le loro trame colorate e le forme irresistibili

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