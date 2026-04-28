Negli ultimi anni, alcuni accessori dal design molto moderno hanno conquistato le strade e i negozi, diventando elementi ricorrenti nelle collezioni di moda. Questo stile, caratterizzato da dettagli all’avanguardia, si è affermato come un elemento distintivo nel panorama degli accessori, tanto da essere ormai riconosciuto come un punto fermo delle tendenze attuali. La loro presenza si è consolidata nel tempo, portando a considerarle come un possibile nuovo classico della moda.

Le vediamo in giro già da un po’. Tanto che potremmo già cominciare a considerarle un nuovo grande classico. E chi non ha ancora capito come abbiamo fatto a riscuotere un tale successo deve capire una cosa. A volte basta davvero un solo dettaglio a cambiare tutto. In questo caso sono i manici extra long delle it bags di stagione. Le borse con manici lunghi primavera 2026, infatti, confermano il fatto di essere amatissime e di continuare a ispirare i designer. Sperimentando nuove forme e persino nuove sfumature. Il segreto? Sta tutto in quel particolare. In grado di regalare un’allure contemporanea anche al modello più rétro. E di rendere ancora più speciale la borsa dalla silhouette eccentrica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quel dettaglio ultra contemporaneo è il segreto del successo di questi accessori che dominano le tendenze già da qualche stagione

Notizie correlate

Milano Fashion Week 2026, le 8 tendenze per scarpe, borse e accessori viste in passerella e da tenere d’occhioLe calzature tornano protagoniste delle passerelle con silhouette allungate, corset boots e revival black & white; mentre per le borse è tempo di...

Zoe Trinchero, le bugie e i depistaggi di Alex Manna e quel dettaglio sul giubbotto che ha destato sospettiIntorno al femminicidio di Zoe Trinchero continuano ad aleggiare le presunte bugie raccontate da Alex Manna.