Martedì sera, i residenti di via delle Sirene e via delle Nereidi a Punta Marina hanno segnalato il ritrovamento di un pavone morto sull’asfalto all’incrocio tra le due strade. La carcassa dell’animale è stata trovata abbandonata in quella zona e, al momento, non sono state fornite informazioni sulle cause del decesso. La scoperta ha attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno segnalato il fatto alle autorità competenti.

Un pavone morto, abbandonato sull’asfalto. Il brutto ritrovamento risale a martedì sera, quando i residenti di via delle Sirene e via delle Nereidi a Punta Marina si sono accorti della carcassa all’incrocio tra le due strade. Ieri, in tarda mattinata, la segnalazione è arrivata alla Polizia Locale e sul posto è intervenuta l’associazione ’Amici degli animali’ per rimuoverlo. L’ipotesi più accreditata è che sia stato investito. Tuttavia, il ritrovamento arriva al culmine di giorni di tensione nel lido, che è al centro di un caso mediatico nazionale proprio per la presenza dei pavoni. Alcuni residenti credono che la colonia sia troppo numerosa, mentre le associazioni animaliste rifiutano l’idea di un trasferimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Punta Marina, ritrovato un pavone morto in via delle Sirene

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