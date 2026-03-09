Pavone d’oro più di 260 bambini e ragazzi coinvolti | il programma delle quattro serate

Il concorso canoro Il Pavone d’Oro torna al Teatro Masini con più di 60 giovani cantanti pronti a esibirsi in quattro sere. Oltre 260 bambini e ragazzi partecipano a questa 45esima edizione, che vede protagonisti giovani talenti provenienti da diverse zone. L’evento, ideato nel 1969, rappresenta un punto di riferimento per i giovani musicisti locali e coinvolge numerosi partecipanti in questa edizione speciale.

Sono oltre 60 i cantanti in erba pronti a sfidarsi sul palco del Teatro Masini per il ritorno del concorso canoro faentino Il Pavone d’Oro, ideato da don Italo Cavagnini nel 1969, oggi giunto alla 45esima edizione. In totale saranno più di 260 i bambini e i ragazzi coinvolti nella manifestazione tra concorrenti e partecipanti ai progetti collaterali. Quattro le serate in programma: dal 12 al 14 marzo alle 20:15 con le semifinali a offerta libera, mentre la finalissima è prevista per sabato 28 marzo alle 20:30. Resta invariato il format della manifestazione: musica live grazie alla storica band del Pavone d’Oro, capitanata dal maestro Gabriele Bertozzi Baraccani e formata da Gabriele Andrini, Luca Piazza, Andrea Tedaldi, Davide Montanari e Federico Domenicali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

