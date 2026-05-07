Pulsano Di Lena contesta il comparto CTB-27 | Pianificazione opaca

A Pulsano, il sindaco ha sollevato dubbi sulla trasparenza della pianificazione nel comparto CTB-27, evidenziando una mancanza di chiarezza nel processo di definizione. Tra le questioni sollevate ci sono le possibili conseguenze del passaggio al piano programmatico, che potrebbe modificare le modalità di approvazione delle nuove edificazioni. Inoltre, si discute sui potenziali costi nascosti che il nuovo insediamento potrebbe comportare per i servizi comunali.

? Cosa scoprirai Come influirà il passaggio al piano programmatico sulle nuove edificazioni?. Quali costi occulti genererà il nuovo insediamento per i servizi comunali?. Perché la dimensione ridotta dell'area giustifica la mancanza di studi tecnici?. Chi pagherà i servizi pubblici extra generati dal comparto CTB-27?.? In Breve Area CTB-27 di 5.182 mq oggetto di contestazione per mancanza di studi tecnici.. Critica al passaggio al PUG programmatico dopo il dibattito del 28 aprile.. Rischio costi extra per servizi rifiuti e scuolabus nonostante entrate da Tari.. Accusa di gestione a macchia di leopardo su via Monteparasco per Pulsano.. Il consigliere Di Lena contesta duramente la gestione del comparto CTB-27 a Pulsano, denunciando una pianificazione urbanistica frammentata e priva di trasparenza dopo il dibattito in consiglio del 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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