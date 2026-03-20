Sciopero nazionale del 27 marzo | il sindacato SISA annuncia lo stop per il comparto istruzione L’avviso del Ministero
Il sindacato SISA ha annunciato uno sciopero nazionale nel comparto istruzione previsto per il 27 marzo 2026. Il Ministero dell'Istruzione ha emesso un avviso ufficiale riguardo a questa giornata di astensione dal lavoro. La protesta coinvolge gli operatori del settore scolastico e si svolgerà su scala nazionale. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sugli obiettivi della mobilitazione.
Il Ministero dell'Istruzione avvisa: sciopero nazionale del Comparto Istruzione proclamato dal sindacato SISA per il 27 marzo 2026 L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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