A Pulsano si accende il dibattito sul comparto CTB-27, dopo la riunione del consiglio comunale del 28 aprile. Durante l’assemblea, il consigliere ha espresso critiche riguardo alla programmazione del settore, definendola “a macchia di leopardo” e segnata da poca trasparenza. La discussione si inserisce in un contesto di tensione politica legata alle decisioni urbanistiche nel territorio comunale.

Tarantini Time Quotidiano Scontro politico a Pulsano sul tema urbanistico dopo la discussione in consiglio comunale del 28 aprile sul comparto CTB-27. A intervenire è il consigliere di opposizione Angelo Di Lena, presidente della commissione Lavori pubblici e Urbanistica, che contesta la proposta di inserimento dell’area nel PUG programmatico. “Spostare un’area dal PUG Strutturale a quello Programmatico non è un mero passaggio di carte. Significa autorizzare l’edificazione. L’Amministrazione ha già pronti i progetti e i fondi per le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie? Senza un censimento delle opere esistenti e un piano finanziario chiaro su come coprire i costi, i Permessi di Costruire non potrebbero nemmeno essere rilasciati.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pulsano, Di Lena attacca sul comparto CTB-27: “Programmazione a macchia di leopardo e scarsa trasparenza”

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