Open Var il verdetto sul gol di Bremer in Juve Genoa spegne qualsiasi polemica | È regolarissimo

Nel match tra Juventus e Genoa, il Var ha analizzato il gol segnato da Bremer e ha confermato che è stato regolare. La decisione ha posto fine a eventuali discussioni sulla validità della rete. La revisione è durata alcuni minuti prima di comunicare il via libera ufficiale. La Juventus ha così ottenuto un risultato che conferma la regolarità della segnatura.

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