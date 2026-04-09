Pugilato Pamela Noutcho difende il titolo mondiale il 4 luglio a Roma
Il 4 luglio a Roma si terrà un importante evento di pugilato internazionale. La pugile Pamela Noutcho Sawa tornerà sul ring per difendere il titolo mondiale IBO dei pesi leggeri, che ha conquistato di recente. L'incontro rappresenta un momento chiave per la carriera dell’atleta, che affronterà una sfida significativa nel contesto di una manifestazione sportiva di grande rilievo.
Grande appuntamento con la boxe internazionale a Roma: il prossimo 4 luglio Pamela Malvina Noutcho Sawa tornerà sul ring per difendere la cintura mondiale IBO dei pesi leggeri, conquistata recentemente.La campionessa affronterà al PalaTiziano la sfidante colombiana Jenny Tulcan, atleta ancora. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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