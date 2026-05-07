Maxi lavori di Publiacqua | disagi e mancanze d' acqua per migliaia di utenze

Tra venerdì 15 maggio sera e domenica 17 maggio, Publiacqua avvierà un intervento di potenziamento sulla rete idrica, che coinvolgerà circa 170.000 utenze. Durante questo periodo, sono previsti disagi e mancanze d'acqua in diverse zone della città. L'intervento riguarda un'operazione di ampliamento della rete denominata “autostrada dell'acqua”, programmata per migliorare il servizio nel lungo termine.

In arrivo un grande intervento di Publiacqua per potenziare la cosiddetta “autostrada dell'acqua”. I lavori si svolgeranno tra venerdì 15 maggio sera e domenica 17 maggio ed interesseranno complessivamente circa 170mila utenze. Moltissime a Firenze, ma saranno interessati anche i comuni di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Domenica senza acqua o con forti disagi, maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte: le zone interessateSi entra nella fase operativa degli interventi straordinari sulla rete idrica: domenica 12 aprile saranno eseguite manutenzioni simultanee su... Reggio Emilia: 400 utenze senza acqua, lavori urgenti e traffico deviatoUna sera di fine marzo, la rete idrica di Reggio Emilia ha mostrato i primi segni di cedimento, costringendo a interventi urgenti che impattano circa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuova rete acquedottistica a Barberino Tavarnelle, maxi investimento di Publiacqua e Comune; Lavori Publiacqua a Barberino Val d'Elsa: Modifiche viabilità via Cassia; Lavori alla rete fognaria di Girone. Il cantiere si sposta, nuovi divieti; Cantiere allagato e perdita d'acqua costante / FOTO - VIDEO. Maxi lavori di Publiacqua: disagi e mancanze d'acqua per migliaia di utenzeInteressati molti quartieri fiorentini: sarà attivato un servizio di alert con telefonate, messaggi e risposte via Facebook ... firenzetoday.it Publiacqua: lavori all’Autostrada dell’Acqua e criticitàPIANA - Dal 15 maggio potranno verificarsi criticità per l’erogazione idrica per i lavori dell’Autostrada dell’Acqua da parte di Publiacqua. Il cantiere ... piananotizie.it #focusFirenze. Aggiorniamo i cittadini del comune di Firenze sui cantieri di Publiacqua che si aprono sulla rete idrica fiorentina che potrebbero avere effetti sul traffico locale: - via dell’Olmatello (altezza civico 27), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e r - facebook.com facebook Lavori sulla rete idricadi Largo Adone Zoli e via Pascoli a #Firenze il 7 maggio publiacqua.it/0705-lavori-su… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com