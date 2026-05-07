Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la finale di Budapest grazie alle prestazioni decisive di Dembele e Kvara, che hanno contribuito alla vittoria nelle semifinali. La squadra si prepara ora ad affrontare l'Arsenal, con l’obiettivo di conquistare il titolo. La partita si svolgerà tra due formazioni che hanno mostrato un buon livello di gioco durante il torneo, e il confronto tra i protagonisti sarà al centro dell’attenzione.

? Cosa scoprirai Come potrà il PSG battere l'Arsenal nella finale di Budapest?. Chi sarà il vero protagonista tattico della sfida parigina?. Perché il futuro di Leao a Milano è ormai a rischio?. Come cambierà il sistema arbitrale dopo le decisioni della FIGC?.? In Breve Kane segna al 84° minuto contro il PSG in Germania. Finale di Champions League prevista il 30 maggio a Budapest contro l'Arsenal. Leao e Vlahovic coinvolti in incertezze su Milan e Juventus. Proposta triennale per Gattuso al Torino mentre la FIGC riforma l'AIA. Il PSG raggiunge la finale di Champions League a Budapest dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in Germania contro il Bayern, in una sfida decisa da un gol di Dembele e dalla rapida risposta di Kane al novantiquattresimo minuto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PSG in finale: Dembele e Kvara trascinano i parigini a Budapest

Notizie correlate

Bayern-Psg 1-1 (5-6), pagelle: Dembele (7) manda in finale i suoi, Kvara (8,5) imprendibile, Kane (5) si sveglia tardiChi si aspettava i fuochi d'artificio dell'andata, forse, è rimasto deluso ma Bayern-Psg è stata una semifinale d'alto livello che ha premiato quella...

Bayern-Psg 1-1 (5-6), pagelle: Dembele (7) manda in finale i suoi, Kvara (8,5) imprendibile, Kane (5) si sveglia tardi, Neuer (6,5)Chi si aspettava i fuochi d'artificio dell'andata, forse, è rimasto deluso ma Bayern-Psg è stata una semifinale d'alto livello che ha premiato quella...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dembelè subito, Kane troppo tardi: 1-1, il PSG vola ancora in finale; Champions League, Bayern-Psg 1-1: Dembelé letale anche al ritorno, i francesi tornano in finale; Bayern - Paris -1 (tot. 5-6): PSG di nuovo in finale; Bayern Monaco-Psg semifinale di Champions il risultato 1-1: A Dembelé risponde Kane, ma in finale con l'Arsenal ci vanno i parigini.

Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finaleIl Paris Saint Germain è in finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. ansa.it

Bayern-Psg, diretta Champions League: Luis Enrique torna in finale dopo il 5-0 all'InterI bavaresi sono chiamati all'impresa dopo la sconfitta per 5-4 nel match d'andata in casa dei parigini: chi vince, raggiungerà i Gunners a Budapest ... tuttosport.com

Togliamo Napoli dalla storia. Parlando solo di pallone. Cancellando per un attimo il passato recente fatto di scudetto e fuga, di broncio e cessione. Migliore in campo in assoluto in mezzo a gente come Musiala e Dembele, Olise e Douè, Kean e Diaz. Gli strapp - facebook.com facebook

Torna in finale @PSG_inside che elimina @FCBayern.Gara subito in discesa per i parigini in gol con #Dembele su assist di #Kvara il migliore,con una prestazione mostruosa.Troppo tardi Il pari di #Kane. #LuisEnrique,che mostra pure una fase difensiva super x.com