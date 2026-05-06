La semifinale tra Bayern e Psg si è conclusa con un punteggio di 1-1, ma sono stati i rigori a decidere la qualificazione, con un risultato di 5-6. Tra i protagonisti, Dembele ha ricevuto un voto di 7 per aver contribuito a portare la squadra in finale, mentre Kvara si è distinto con un 8,5: ha mostrato una condizione imprendibile. Kane, invece, ha preso un 5, avendo segnato solo tardi, e Neuer ha ottenuto un 6,5.

Chi si aspettava i fuochi d'artificio dell'andata, forse, è rimasto deluso ma Bayern-Psg è stata una semifinale d'alto livello che ha premiato quella che, al momento, è la migliore formazione d'Europa. Gli uomini di Luis Enrique, detentori del trofeo, tornano in finale di Champions League dopo aver vinto il doppio confronto contro i bavaresi. Se i francesi tornano in finale gran parte del merito è dell'ex Napoli Kvaratskhelia, per distacco migliore in campo dei suoi sia all'andata che al ritorno. Adesso i parigini proveranno a difendere il titolo in una finale inedita contro l'Arsenal di Arteta. Rammarico in casa Bayern che, subito il gol a inizio partita, ha trovato troppo tardi (in pieno recupero) il gol della speranza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bayern-Psg 1-1 (5-6), pagelle: Dembele (7) manda in finale i suoi, Kvara (8,5) imprendibile, Kane (5) si sveglia tardi, Neuer (6,5)

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