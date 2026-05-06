La semifinale tra il Bayern e il PSG si è conclusa con un pareggio 1-1, deciso poi ai rigori con un punteggio di 5-6. Dembele ha ricevuto una valutazione di 7 e ha contribuito a portare la squadra in finale, mentre Kvara ha ottenuto un 8,5 e si è mostrato imprendibile. Kane, invece, si è risvegliato troppo tardi, ricevendo un voto di 5. La partita ha mantenuto un alto livello di gioco, anche se non ha offerto i grandi fuochi d’artificio attesi.

Chi si aspettava i fuochi d'artificio dell'andata, forse, è rimasto deluso ma Bayern-Psg è stata una semifinale d'alto livello che ha premiato quella che, al momento, è la migliore formazione d'Europa. Gli uomini di Luis Enrique, detentori del trofeo, tornano in finale di Champions League dopo aver vinto il doppio confronto contro i bavaresi. Se i francesi tornano in finale gran parte del merito è dell'ex Napoli Kvaratskhelia, per distacco migliore in campo dei suoi sia all'andata che al ritorno. Adesso i parigini proveranno a difendere il titolo in una finale inedita contro l'Arsenal di Arteta. Rammarico in casa Bayern che, subito il gol a inizio partita, ha trovato il gol in pieno recupero.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bayern-Psg 1-1 (5-6), pagelle: Dembele (7) manda in finale i suoi, Kvara (8,5) imprendibile, Kane (5) si sveglia tardi

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