Prove tecniche di nuovo regime | fuoco amico del centro destra contro le Province

“Sarà un poltronificio”. Tuona il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti. “Una legge truffa”. Gli fa eco il capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo. Critiche scontate, verrebbe da dire, per chi sta all’opposizione. Sarà, ma il progetto che dovrebbe portare al varo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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