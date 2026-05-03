Al via le prime prove tecniche del Sir3 una giornata di festa e info per tutti alla scoperta del nuovo tram

Sono iniziate le prime prove tecniche del Sir3, il nuovo sistema di tram che si sta sviluppando in città. La struttura dell’infrastruttura è quasi terminata, con le vie di corsa in calcestruzzo già realizzate e i pali dell’alimentazione elettrica installati. Attualmente si stanno posando i cavi, gli impianti e la rotaia, mentre una giornata di festa e informazione è dedicata alla presentazione del progetto alla cittadinanza.

L’infrastruttura del Sir3 è quasi completa, le vie di corsa in calcestruzzo sono state realizzate interamente, i pali dell’alimentazione elettrica sono tutti installati, ed è in corso la posa dei cavi, degli impianti e della rotaia.Per questo a partire dalla prossima settimana verranno avviate le.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Sir3, il tram entra nella fase dei test: prime prove notturne dalla prossima settimana Poste-Telecom, le prove tecniche del nuovo capitalismo di Stato italianoL’offerta pubblica di acquisto e scambio con cui Poste Italiane intende acquisire Telecom Italia per 10,8 miliardi di euro rappresenta una prova... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PADOVA | AL VIA LE PRIME PROVE TECNICHE DELLA LINEA SIR3; Al via le prime prove tecniche del Sir3: il 9 maggio Piazza Tram in via Morgagni; Sir3, il tram entra nella fase dei test: prime prove notturne dalla prossima settimana; Sir3 verso l’apertura: prime prove notturne e Piazza Tram il 9 maggio. Sir3, il tram entra nella fase dei test: prime prove notturne dalla prossima settimanaL’infrastruttura è quasi completata e i mezzi inizieranno a circolare su brevi tratti senza passeggeri. Il 9 maggio in via Morgagni arriva Piazza Tram, una giornata aperta alla città per scoprire le ... padovaoggi.it Tram, Sir3 in partenza dopo i primi test notturni: «Dalla prossima settimana le carrozze sulla linea»PADOVA - La settimana prossima debutta il Sir 3 che, entro la fine dell'anno, aprirà le sue porte ai passeggeri. L'infrastruttura della nuova linea tranviaria ... ilgazzettino.it A #Padova infrastruttura quasi completata, primi test dalla prossima settimana e obiettivo apertura entro fine anno. Comune di Padova: “L’avvio del Sir3 è sempre più concreto”. Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook