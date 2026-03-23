poste telecom le prove tecniche del nuovo capitalismo di stato italiano

L’offerta pubblica di acquisto e scambio con cui Poste Italiane intende acquisire Telecom Italia per 10,8 miliardi di euro rappresenta una prova tecnica del nuovo presidio pubblico dell’economia e dei settori strategici da parte dello Stato italiano e la risposta sostanziale a quel dubbio operativo emerso con la cessione delle dorsali di rete dell’ex monopolista telefonico al consorzio NewCo guidato dal fondo americano Kkr. L’obiettivo è realizzare un’integrazione di sistema orientata su logistica, servizi e dati in un perimetro gestibile dallo Stato, che controlla le Poste tramite il Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti. Poste a fine 2025, lo... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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