Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio hanno espresso solidarietà ai sindaci della regione friulana in seguito alle recenti vicende legate alla protezione civile. La discussione si concentra sulle modifiche previste alla legge dopo la condanna relativa al caso di Preone. I sindaci temono possibili processi penali legati alle operazioni di soccorso svolte in montagna e chiedono chiarimenti e garanzie per le future attività.

? Punti chiave Come cambierà la legge dopo la condanna per il caso Preone?. Perché i sindaci temono processi penali dopo i soccorsi in montagna?. Cosa rischiano i volontari della Protezione civile senza nuove tutele?. Quali misure concrete proporrà il governo per proteggere i coordinatori?.? In Breve Caso Preone: condanna per omicidio colposo del sindaco Martinis e del coordinatore Valent.. Morte del volontario Giuseppe De Paoli per un ramo durante maltempo a Preone.. Ermes De Crignis presenta al Presidente Mattarella richiesta di aggiornamento normativa protezione civile.. Il dibattito parlamentare riguarderà la responsabilità civile e penale dei coordinatori in emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protezione civile: Mattarella e Meloni sostengono i sindaci friulani

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