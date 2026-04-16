Al Senato è stato avviato l’iter legislativo di un disegno di legge dedicato alla Protezione Civile. La legge mira a offrire una tutela giuridica ai coordinatori, ai sindaci e agli assessori coinvolti nelle attività di gestione delle emergenze. Il provvedimento si inserisce in un processo di definizione delle misure di protezione per le figure che operano nel settore, con l’obiettivo di regolamentare i loro interventi.

Il Senato ha ufficialmente aperto l’iter legislativo per il disegno di legge sulla Protezione Civile, un provvedimento che punta a fornire una tutela giuridica specifica ai coordinatori, ai sindaci e agli assessori con delega. La proposta è stata depositata presso la prima commissione del Senato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che ha assunto le funzioni in sostituzione del ministro Nello Musumeci, impegnato su altri fronti, garantendo al contempo la massima rapidità nel percorso parlamentare. Il cronoprogramma della discussione è già delineato: il prossimo 28 aprile si terrà la sessione dedicata al confronto sul testo, mentre il 4 maggio rappresenterà il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protezione Civile: al Senato la legge per tutelare sindaci e soccorritori

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