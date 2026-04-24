Riforma degli istituti tecnici stato di agitazione nelle scuole modenesi

Nelle scuole tecniche della provincia di Modena si registra un forte stato di agitazione tra insegnanti e studenti. La riforma degli istituti tecnici, approvata recentemente, ha suscitato reazioni di disagio tra chi lavora e studia in questi ambienti, dove il rapporto tra formazione professionale e settore produttivo è tradizionalmente radicato. La situazione riflette un fermento di proteste e richieste di chiarimenti.

"In un territorio dove il legame tra istruzione tecnica e tessuto produttivo è storicamente consolidato, la "Riforma Valditara" degli istituti tecnici viene accolta con profonda preoccupazione da chi la scuola la vive e la costruisce ogni giorno".A sostenerlo è il sindacato scuola Flc Cgil Modena.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Riforma degli istituti tecnici, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione: richiesto lo slittamento all’anno scolastico 2027/2028Tramite comunicato, la FLC CGIL dichiara lo stato di agitazione chiedendo di posticipare la riforma degli istituti tecnici al 20272028 L'articolo... Riforma istituti tecnici, i sindacati proclamano lo stato di agitazione: salvaguardia cattedre e modifica quadri orariLe organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca hanno proclamato lo stato di agitazione del personale docente, ATA e dirigente in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scuola, riforma degli istituti tecnici professionali: le novità previste; Fermare la riforma degli istituti tecnici del ministro Valditara; Riforma degli Istituti Tecnici: secondo tavolo di conciliazione tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e FLC CGIL; Istituti tecnici, nel 2026/27 cattedre possibili anche con 15 ore. Ecco come si completa. Nota MIM. Riforma degli Istituti Tecnici: secondo tavolo di conciliazione tra Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e FLC CGILSi è svolto ieri, 21 aprile, il secondo incontro della procedura di raffreddamento – convocata a seguito della proclamazione da parte della FLC dello stato di agitazione del personale degli istituti t ... flcgil.it Riforma degli Istituti Tecnici, scongiurato il rischio esuberi. L’emendamento (approvato) salva le cattedre nel primo biennioMentre l'avvio della riforma degli Istituti Tecnici si avvicina (prevista per l'anno scolastico 2026/2027), un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera mette in sicurezza miglia ... orizzontescuola.it Riforma Sostegno e D.Lgs. 62/2024: l’allarme ANIEF sul rischio di riduzione delle cattedre per “motivi di bilancio”. https://www.orizzontescuola.it/riforma-sostegno-e-d-lgs-62-2024-lallarme-anief-sul-rischio-di-riduzione-delle-cattedre-per-motivi-di-bilancio/ facebook La nuova riforma della #medicinagenerale va nella direzione della meritocrazia. x.com