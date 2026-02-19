Iscrizioni 2026 27 | dal 23 febbraio al via la gestione delle domande da parte delle scuole Tutti gli adempimenti nella NOTA MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che dal 23 febbraio le scuole potranno iniziare a gestire le domande di iscrizione per l’anno scolastico 202627. La notizia arriva dopo la pubblicazione di una nota ufficiale che chiarisce le procedure da seguire per le scuole statali, paritarie e le istituzioni formative accreditate. Le scuole devono ora rispettare gli obblighi indicati e prepararsi a ricevere le domande online. La fase di inserimento delle iscrizioni si aprirà ufficialmente tra poche settimane.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con una nota del 18 febbraio, definisce gli adempimenti a carico di scuole statali, paritarie e istituzioni formative accreditate dalle Regioni al termine della finestra per le Iscrizioni on line relative all'anno scolastico 20262027.