Prosegue Dalla regia ci diconoPuglia con Alessandro Piva e Sergio Rubini a Palo del Colle

Nasce a Palo del Colle “Dalla regia ci dicono. Puglia”, un nuovo format dedicato al Cinema che parla e sa di Meridione. Ideato dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino e organizzato da Asteria Space con il sostegno del Comune di Palo del Colle, il progetto comprende un ciclo di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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