Al Donizetti Il caso Jekyll con Daniele Russo e regia di Sergio Rubini
Al Teatro Donizetti, il 12 novembre, il caso Jekyll ha portato sul palco Daniele Russo, coinvolto in una produzione diretta da Sergio Rubini che ripropone il celebre romanzo sull’oscillazione tra bene e male. Durante la rappresentazione, il pubblico ha potuto assistere a una messa in scena intensa, con interpretazioni che hanno catturato l’attenzione fin dal primo atto.
La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti prosegue con un titolo che rievoca un celebre romanzo che esplora il dualismo tra il bene e il male, Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, di cui non si contano le trasposizioni per il cinema, la televisione e il teatro. E un uomo di cinema e teatro, ma anche televisione, come Sergio Rubini firma la regia, nonché l’adattamento del testo originale insieme a Carla Cavalluzzi, de Il caso Jekyll, in programma al Donizetti da sabato 21 febbraio a domenica 1° marzo (lunedì 23 febbraio riposo). Nei panni del protagonista ci sarà Daniele Russo, con Geno Diana e Pierluigi Corallo e con Sergio Del Prete, Angelo Zampieri e Alessia Santalucia.🔗 Leggi su Bergamonews.it
14 > 15 febbraio | Teatro Era info e biglietti > https://www.teatrodellatoscana.it/it/evento/spettacolo/il-caso-jekyll IL CASO JEKYLL tratto da Robert Louis Stevenson con Daniele Russo e con Geno Diana, Pierluigi Corallo e con Sergio Del Prete, Angelo Zampieri facebook