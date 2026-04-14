Con Pippo Mezzapesa a Palo del Colle Dalla regia ci diconoPuglia - talk con registi

A Palo del Colle è stato presentato un nuovo format dedicato al cinema meridionale, intitolato “Dalla regia ci dicono… Puglia”. La trasmissione si concentra sul mondo dei registi e sulla produzione cinematografica nel Meridione, e ha visto la partecipazione di Pippo Mezzapesa. L’evento ha coinvolto un talk con registi, con l’obiettivo di esplorare le realtà e le prospettive del cinema pugliese.