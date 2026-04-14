Con Pippo Mezzapesa a Palo del Colle Dalla regia ci diconoPuglia - talk con registi
A Palo del Colle è stato presentato un nuovo format dedicato al cinema meridionale, intitolato “Dalla regia ci dicono… Puglia”. La trasmissione si concentra sul mondo dei registi e sulla produzione cinematografica nel Meridione, e ha visto la partecipazione di Pippo Mezzapesa. L’evento ha coinvolto un talk con registi, con l’obiettivo di esplorare le realtà e le prospettive del cinema pugliese.
Nasce a Palo del Colle “Dalla regia ci dicono. Puglia”, un nuovo format dedicato al Cinema che parla e sa di Meridione. Ideato dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino e organizzato da Asteria Space con il sostegno del Comune di Palo del Colle, il progetto comprende un ciclo di.🔗 Leggi su Baritoday.it
Astroaperitivo: cosa dicono i numeri del 2026 | Talk, networking & dj-setTorna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche“Astroaperitivo” compie un anno e lo festeggiamo con...
Claudia Gerini: «Di Califano avrei potuto innamorarmi. Con i miei ex è stata una missione restare in pace. Sanremo? Il ricordo più bello con Pippo Baudo, ci chiamavano “le svallettate”»Lei ha conosciuto davvero Califano, ci racconta quell'incontro? «In realtà l’ho conosciuto brevemente, proprio negli studi televisivi di Sky.