Pronto soccorso in affanno a Senigallia e in tutte le Marche Per Maurizio Mangialardi Pd manca un filtro territoriale

Il pronto soccorso di Senigallia e di altre strutture nelle Marche stanno affrontando un afflusso elevato di pazienti, creando difficoltà operative. Il consigliere regionale del Partito Democratico, che ha ricoperto anche il ruolo di sindaco per un decennio nella città, ha commentato pubblicamente la situazione, evidenziando la mancanza di un filtro territoriale che possa gestire meglio l’accesso alle cure di emergenza.