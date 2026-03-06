Ricostruzione post sisma 2022 per Maurizio Mangialardi Pd a Senigallia si procede a passo di lumaca

Il consigliere regionale del Partito Democratico ha affermato che la ricostruzione dopo il sisma del 2022 a Senigallia sta procedendo lentamente. Secondo lui, i lavori avanzano a passo di lumaca, senza specificare i motivi di questa lentezza. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di un rallentamento nel processo di ricostruzione nella città marchigiana.

SENIGALLIA – Il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi ritiene che «la ricostruzione post-sisma 2022 a Senigallia procede a passo di lumaca». A dimostrarlo ci sarebbe il fatto che «ci sono voluti tre anni e mezzo solo per reperire i primi fondi per la progettazione. Sono stati assegnati per l'edilizia residenziale danneggiata nella città di Ancona, dove decine di famiglie sono sfollate sin dal 9 novembre 2022, e anche per Senigallia». Per l’ex sindaco della città di Velluto si tratta dunque di «un ritardo incolmabile, dovuto dal fatto di non aver voluto chiedere subito lo stato di emergenza “per non spaventare i turisti”». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

