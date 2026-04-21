Andrea Nobili Avs e Maurizio Mangialardi Pd insistono | La sovrapposizione di ruoli in Fondazione Marche Cultura crea un evidente cortocircuito

Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra e Maurizio Mangialardi del Partito Democratico hanno nuovamente sollevato la questione del doppio incarico di Andrea Agostini in Fondazione Marche Cultura. Secondo i due esponenti, la presenza contemporanea di più ruoli da parte dello stesso individuo genera una sovrapposizione che, a loro avviso, provoca un cortocircuito all’interno dell’organizzazione. La discussione si inserisce nel quadro delle critiche sulla gestione della fondazione e sulla concentrazione di incarichi.

ANCONA – Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili e il consigliere del Partito Democratico Maurizio Mangialardi tornano a parlare del doppio incarico al momento svolto da Andrea Agostini in Fondazione Marche Cultura: «È una sovrapposizione di ruoli – scrivono - che crea un evidente.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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