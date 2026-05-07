Pronostico Torino-Sassuolo può succedere di tutto | ma c’è una certezza

Venerdì alle 20:45 si disputerà Torino-Sassuolo, partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. L’incontro si svolgerà allo stadio della città piemontese e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni e pronostici, mentre le probabili scelte dei tecnici sono state annunciate. La partita può riservare esiti diversi, senza una previsione certa.

Torino-Sassuolo è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Appagato a chi? In casa Sassuolo questa parola sembra non esistere, con gli emiliani che si stanno confermando come una delle più piacevoli sorprese di questo campionato. Fabio Grosso e i suoi uomini domenica scorsa si sono presi un altro scalpo illustre, appartenente a un Milan che, al contrario dei neroverdi, è ancora in corsa per un posto in Champions League e che, apparentamente, aveva molte più motivazioni di Berardi e compagni. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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