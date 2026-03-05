Vieri | Inter ha un passo impressionante ma nel derby può succedere di tutto Chivu allenatore preparato Sorpreso da Allegri

Vieri ha commentato la situazione dell’Inter, sottolineando che la squadra ha un passo impressionante, anche se nel derby di Milano può succedere di tutto. Ha elogiato Chivu come allenatore preparato e ha espresso sorpresa per la presenza di Allegri sulla panchina del Milan. A pochi giorni dall’atteso incontro tra le due squadre, le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sfida imminente.

