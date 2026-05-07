Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B si affrontano Sudtirol e Juve Stabia. La partita si svolge in un momento di tensione per entrambe le squadre, che cercano punti per mantenere la posizione in classifica. La formazione di casa ha ottenuto molti punti nella prima parte della stagione, mentre quella ospite punta a migliorare il proprio piazzamento. La partita sarà visibile in tv e streaming, con le formazioni ufficiali già annunciate.

SudTirol-Juve Stabia è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Deve ringraziare solamente il fatto che, nella prima parte di stagione, sia riuscito a fare molti punti. Altrimenti il SudTirol, che non vince da nove partite – sei le sconfitte – si sarebbe sicuramente ritrovato nella zona retrocessione. Pronostico SudTirol-Juve Stabia: la pace dopo la paura (AnsaFoto) – Ilveggente.it Oltre a questo, che comunque almeno rimane un merito, i bolzanini sono fortunati ad affrontare una Juve Stabia dentro ai playoff che, vista la classifica, non può migliorare, o perdere, il settimo posto in classifica.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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