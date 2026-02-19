Il match tra Frosinone e Empoli si gioca per la venticinquesima giornata di Serie B, dopo sei partite senza vittorie per entrambe le squadre. La causa della situazione difficile è la mancanza di risultati positivi, che ha portato il Frosinone in una posizione precaria in classifica. La partita si svolge in un momento di grande pressione, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per risalire la china. La sfida si annuncia molto combattuta, con i tifosi pronti a sostenere i propri team.

Frosinone-Empoli è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sei partite senza vittorie e una classifica complicatissima. Ultime due uscite, in trasferta, con sei punti portati a casa. Il Frosinone di Alvini è una squadra in forma, molto più in forma dell’Empoli di Dionisi, che nell’anticipo di venerdì sera rischia grosso, di nuovo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I toscani non sono mai riusciti nel corso di questa annata a trovare il giusto equilibrio. Niente di niente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Frosinone-Empoli: in testa per una notte

