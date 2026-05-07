Venerdì si disputa la partita tra Lens e Nantes, valida per la trentatreesima giornata di Ligue 1. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e saranno disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili e pronostici legati alla sfida. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per ottenere i tre punti fondamentali in questa fase del campionato.

Lens-Nantes è una partita della trentatreesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Detto che ormai il Psg è volato via e per il Lens non ci sono più possibilità di tenere aperta la corsa al titolo, adesso l’obiettivo dei padroni di casa è quello di prendersi il secondo posto in maniera aritmetica. E basta una vittoria contro il Nantes per chiudere i conti. Sarà un venerdì sera di verdetti ufficiali nel massimo campionato francese. Perché sì, in caso di sconfitta, come tutto lascia presagire, la squadra ospite sarebbe retrocessa. E siccome l’impegno è complicato, e siccome in trasferta sono arrivate solamente due vittorie in stagione, e molto indietro nel tempo, non vediamo come in questo momento la squadra ospite possa riuscire ad avere uno scatto d’orgoglio.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lens-Nantes: arriva il verdetto ufficiale

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