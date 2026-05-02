Pronostico Metz-Monaco | il verdetto è ufficiale

Sabato si gioca la partita tra Metz e Monaco, valevole per la trentaduesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e si conosceranno le probabili formazioni, le statistiche e le notizie più recenti. Il pronostico ufficiale è stato comunicato e le formazioni sono state rese note dalle rispettive squadre.

Metz-Monaco è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Arriverà in questo sabato sera il primo verdetto ufficiale della Ligue 1. Sì, perché il Metz, che non ha davvero nessuna possibilità di battere il Monaco in corsa per un posto in Europa, retrocederà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una sola stagione nella massima serie giocata male e che porta al più classico dei resoconti, una retrocessione che era sicura da un pezzo e che adesso sarà anche matematica. Una stagione deludente per il Metz che era partito sì con un solo obiettivo, quello di salvarsi, ma che non è mai riuscito a trovare né la continuità che serviva né le giuste misure in alcune partite che sembravano alla portata.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Metz-Monaco: il verdetto è ufficiale Notizie correlate Pronostico PSG-Metz: vittoria nonostante il turnoverPSG-Metz è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicinaMetz-Nantes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Metz - Monaco: analisi e quote; Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Metz - Monaco - Quote & Statistiche - 2 maggio 2026, Ligue 1, Francia; Pronostico Metz-Monaco 2 Maggio 2026: 32ª Giornata di Ligue 1. Pronostico Metz-Monaco: il verdetto è ufficialeMetz-Monaco è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Arriverà in questo sabato sera il primo ... ilveggente.it Pronostico Metz vs Monaco – 2 Maggio 2026La sfida di Ligue 1 tra Metz e Monaco accenderà l’attenzione degli appassionati il 2 Maggio 2026, con fischio d’inizio alle 19:00 allo storico Stadio ... news-sports.it Metz-Monaco (sabato 02 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/jfSXaMx #scommesse #pronostici x.com