Pronostico Nantes-Marsiglia | adesso diventa ufficiale

Sabato si gioca la partita tra Nantes e Marsiglia, valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. Il pronostico ufficiale della partita è stato reso noto.

Nantes-Marsiglia è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. A tre giornate dal termine, con la salvezza distante cinque punti, è normale pensare che il Nantes non ha nessuna possibilità di rimanere in Ligue 1 per la prossima stagione. E, l’ufficialità, potrebbe arrivare nella giornata di sabato, visto l’impegno difficile contro il Marsiglia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La squadra ospite, sesta in classifica, ha tre punti di distacco da un posto in Europa League e quattro dalla possibilità di prendersi un piazzamento ai preliminari di Champions del prossimo anno.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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