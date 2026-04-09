La partita tra Frosinone e Palermo si disputa nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che si contendono un posto per la promozione in Serie A. La gara può essere seguita in diretta in televisione e in streaming, con le formazioni che sono state annunciate nelle ultime ore. La partita ha un ruolo decisivo nella corsa alla massima serie.

Frosinone-Palermo è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La partita più importante dell’anno, sia per l’una che per l’altra squadra. Il Frosinone vede la A, il Palermo per cercare di rimanere in corsa per un posto diretto nella massima serie deve fare il colpaccio grosso. Brividi forti allo Stirpe. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dieci risultati utili di fila, un cammino immacolato negli ultimi tre mesi: il Frosinone di Alvini è la squadra che ha maggiormente impressionato nel corso di questa stagione e che per quello che ha fatto, andando contro ogni pronostico, meriterebbe la promozione diretta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Frosinone-Palermo: in palio c’è la Serie A

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