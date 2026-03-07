Pronostico e quote Rinky Hijikata – Luciano Darderi Indian Wells 08-03-2026

Da infobetting.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinky Hijikata e Luciano Darderi si affronteranno nell'ultimo match del programma sul campo numero 5 di Indian Wells, previsto per l'8 marzo 2026. La partita inizierà durante la notte italiana, con i due tennisti pronti a scendere in campo per completare la giornata di gare del torneo.

Rinky Hijikata e Luciano Darderi chiuderanno il programma sul campo numero 5 quando in Italia sarà notte. Il qualificato australiano ha sconfitto Maestrelli nel primo turno e ora spera di replicare con un altro italiano, anche se notizie di stampa parlano di una possibilità che il ragazzo possa decidere di giocare in Davis per l’Argentina,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote rinky hijikata 8211 luciano darderi indian wells 08 03 2026
© Infobetting.com - Pronostico e quote Rinky Hijikata – Luciano Darderi, Indian Wells 08-03-2026

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane.

Pronostico e quote Ben Shelton – Reilly Opelka, Indian Wells 06-03-2026Gli addetti alla manutenzione dei campi saranno stati allertati in occasione di questa sfida tra Ben Shelton e Reilly Opelka perché con i loro colpi,...

Una selezione di notizie su Rinky Hijikata.

Discussioni sull' argomento Pronostici tennis oggi 5/3/2026: quote ATP Indian Wells; Pronostici tennis oggi 26/2/2026: quote Atp Acapulco; Pronostico Francesco Maestrelli - Rinky Hijikata - ATP Indian Wells; Pronostico Francesco Maestrelli - Rinky Hijikata - Quote & Statistiche - 4 marzo 2026, ATP Indian Wells, ATP.

ATP Acapulco 2026, Mattia Bellucci elimina Rinky Hijikata e approda agli ottaviNel primo turno del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci sfrutta l'occasione concessa dal forfait di Korda, elimina il lucky loser australiano Rinky ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.