Il Flamengo, detentore del titolo, conclude la quarta giornata della Copa Libertadores, che si svolge su tre giorni. La squadra brasiliana mira a consolidare la leadership nel girone e ottenere la qualificazione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in Colombia. La competizione prosegue con diverse partite tra squadre sudamericane, mentre il Flamengo cerca di avvicinarsi alla fase successiva della manifestazione.

Copa Libertadores, il Flamengo campione in carica chiude la quarta giornata spalmata su tre giorni. Il Mengao punta a ipotecare primo posto e qualificazione in Colombia. L’ultimo atto di questa intensa quarta giornata di Copa Libertadores mette in palio punti pesanti per la sopravvivenza continentale. Dai campioni in carica del Flamengo, pronti a blindare il primato in Colombia, fino agli equilibri precari dei gironi più combattuti: la notte sudamericana promette battaglie tattiche e verdetti imminenti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Flamengo di Leo Jardim sbarca a Medellin con un obiettivo chiaro: chiudere la pratica qualificazione e ipotecare il primato nel gruppo A.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 8 maggio: tanta voglia di “vendetta”

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