La quarta giornata della Copa Libertadores si svolge il 7 maggio, con alcune partite che potrebbero determinare la sorte di diverse squadre. Tra le partite in programma, una delle big potrebbe essere eliminata, mentre altre si contendono punti importanti per la qualificazione. Le sfide sono state anticipate da pronostici e analisi che evidenziano situazioni di rischio e opportunità per le formazioni coinvolte. La giornata si preannuncia decisiva per molte squadre in corsa nel torneo.

Copa Libertadores, la quarta giornata prosegue con altre sfide intriganti e potenzialmente decisive ai fini della qualificazione. Riflettori puntati sulla crisi del Fluminense. La Copa Libertadores non dorme mai e la quarta giornata della fase a gironi promette di essere lo spartiacque definitivo per molte compagini sudamericane. Tra il dominio tattico del Corinthians, la solidità dell’Estudiantes e i destini incrociati di Fluminense e Cruzeiro, procediamo con l’analisi dei match più roventi della notte italiana tra mercoledì e giovedì. Partiamo dal gruppo E, quello in cui al momento giganteggia il Timao di Fernando Diniz. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 7 maggio: una big è a rischio eliminazione

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