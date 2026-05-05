Nella quarta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, si disputano due partite in trasferta tra martedì e mercoledì. Tra le squadre coinvolte ci sono il Boca Juniors e il Palmeiras, entrambe alla ricerca di punti importanti per mantenere vive le speranze di qualificazione. I pronostici indicano un margine d’errore ridotto nelle previsioni, con attenzione particolare alle prestazioni delle squadre in trasferta.

Copa Libertadores, la fase a gironi entra nel vivo con la quarta giornata. Nella notte tra martedì e mercoledì in campo Boca Juniors e Palmeiras, entrambe impegnate in trasferta. Al via la quarta giornata della fase a gironi di Copa Libertadores, con i primi verdetti che iniziano a delinearsi. Tra corazzate in cerca del primato e sfide da dentro o fuori, il programma propone incroci da brividi tra Bolivia, Ecuador, Perù, Argentina e Colombia. Il Palmeiras di Abel Ferreira non perde da metà marzo (13 partite di fila senza KO) ma la scorsa settimana ha rallentato il passo con due pareggi consecutivi. Nel Gruppo F i brasiliani sono secondi a 5 punti e non possono prendersela comoda: la sfida contro lo Sporting Cristal capolista è il crocevia per il primo posto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Copa Libertadores 6 maggio: margine d’errore ridotto per il Verdao

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