Promozione Laziale | Pescia Romana e Capranica lottano per la salvezza

Nelle ultime giornate di campionato, le squadre di Pescia Romana e Capranica si trovano coinvolte in una lotta diretta per mantenere la categoria. La Pescia Romana cerca di trovare una strategia per assicurarsi la salvezza senza passare dai play-out, mentre tra Tarquinia e Monterano si decide chi retrocederà immediatamente. La classifica e i risultati delle prossime partite saranno determinanti per il destino di queste formazioni.

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? Punti chiave Come farà la Pescia Romana a garantirsi la salvezza senza play out?. Chi riuscirà a evitare la retrocessione immediata tra Tarquinia e Monterano?. Quali scenari cambieranno la classifica nel derby tra Capranica e Tarquinia?. Cosa deve fare il Tarquinia per scappare dalla zona rossa?.? In Breve Borgo Palidoro primo con 79 punti, Atletico Cimina Falisca secondo con 69 punti.. Rizzo dell'Atletico Capranica guida la classifica marcatori con 21 reti segnate.. Mancino dell'Atletico Cimina Falisca segue con 19 reti, Bernardini con 16.. Tarquinia con 34 punti lotta contro Monterano e Urbetevere con 33 punti.. La domenica 10 maggio segnerà il destino del Girone A di Promozione Laziale, con la Nuova Pescia Romana a un solo punto dalla salvezza diretta contro il Real Campagnano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Promozione Laziale: Pescia Romana e Capranica lottano per la salvezza Notizie correlate Minacce e insulti all'arbitro, Daspo per l'allenatore della Nuova Pescia RomanaIl questore di Viterbo ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a carico di un dirigente della compagine... Serie D: Cairese e Celle Varazze lottano per la salvezza diretta? Cosa scoprirai Come influenzerà la squalifica di Floris la gestione del Cairese? Chi riuscirà a strappare la salvezza diretta evitando i playout?... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Nuova Pescia Romana 2004; Scheda squadra Tolfa Calcio; Scheda squadra Vigor Perconti; Scheda squadra Atletico Capranica. Nuova Pescia Romana, Capranica e Tarquinia in bilico tra salvezza diretta, play out e retrocessione immediataNuova Pescia Romana, Capranica e Tarquinia in bilico tra salvezza diretta, play out e retrocessione immediata. Sport – Calcio – Promozione – Verso l'ultima giornata della stagione regolare – A. Cimina ... tusciaweb.eu La Nuova Pescia Romana ipoteca la salvezza diretta vincendo a Roma 2-1 con la Fonte MeravigliosaLa Nuova Pescia Romana ipoteca la salvezza diretta vincendo a Roma 2-1 con la Fonte Meravigliosa. Sport – Calcio – Promozione – Risultati e classifica dopo la penultima giornata – Pari nel derby Tarqu ... tusciaweb.eu Alla festa per la promozione dell’Ostiamare in Serie C si canta come nella Nord rossoblù: i giocatori intonano “Guasto d’amore” davanti a Daniele De Rossi, presidente del club laziale e allenatore del Genoa Leggi l’articolo completo di @valerio.arrichiello al - facebook.com facebook