Nella Serie D, Cairese e Celle Varazze sono impegnate nella corsa per ottenere la salvezza diretta. La squalifica di un giocatore chiave nel Cairese potrebbe incidere sulla strategia della squadra nelle prossime partite. Le due formazioni si sfidano per evitare i playoff di retrocessione, cercando di conquistare i punti necessari per mantenere la categoria senza passare dai playout. La lotta si fa sempre più serrata nelle ultime giornate di campionato.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la squalifica di Floris la gestione del Cairese?. Chi riuscirà a strappare la salvezza diretta evitando i playout?. Quali conseguenze avrà il risultato dell'Imperia sulla promozione in Eccellenza?. Come cambieranno i gruppi della prossima stagione dopo questi risultati?.? In Breve Cairese dodicesima con 40 punti, Celle Varazze undicesima con 41 punti.. Cat Berro segna per il Cairese al 17° minuto contro il Gozzano.. Davide Balotelli guida il Cairese in campo per la squalifica di Roberto Floris.. Vincitore playoff Imperia otterrebbe il salto in Eccellenza per via dei risultati regionali.. Domenica 3 maggio 2026, alle ore 16:40, il destino sportivo di Cairese e Celle Varazze si gioca sul campo della Serie D, Girone A, con i risultati che stanno delineando le sorti della salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D: Cairese e Celle Varazze lottano per la salvezza diretta

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