L' Italia ha negato Sigonella agli Usa No di Crosetto gli aerei | ecco perché

L’Italia ha rifiutato agli Stati Uniti l'accesso alla base di Sigonella, in risposta alla mancata autorizzazione per l’uso di aerei militari. Le operazioni richieste dagli americani non sono conformi agli accordi in vigore e richiedono procedure di autorizzazione preventiva. Il ministro della difesa ha comunicato ufficialmente questa decisione, spiegando che le operazioni non possono essere svolte senza le dovute interazioni e autorizzazioni.

Operazioni che non rientrano negli accordi, che necessitano tra l'altro di interazioni preventive e autorizzazioni. Per questo l'Italia "qualche sera fa" ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Lo riporta il Corriere della sera che rimanda alle similitudini con le frizioni tra Bettino Craxi e Ronald Reagan. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, secondo quanto riportato, era stato informato dallo Stato maggiore dell'Aeronautica di un piano di volo di alcuni asset aerei Usa che prevedeva l'atterraggio alla base di Sigonella, in Sicilia, usata per operazioni della Nato e sede tra l'altro della Naval Air Station Sigonella della Aviazione di marina statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Italia ha negato Sigonella agli Usa. "No" di Crosetto gli aerei: ecco perché Articoli correlati Leggi anche: L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto Leggi anche: Guerra Iran, le basi Usa in Italia: Aviano, Ederle e Sigonella. Gli aerei partono solo per i rifornimenti Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Prandelli: Stage negato, Gattuso ha fatto gruppo a tavola. Così l'Italia è diventata una famiglia; Referendum sulla giustizia, una dura battuta d’arresto per Giorgia Meloni; Ondata di reazioni dopo l’accesso negato alla Basilica del Santo Sepolcro; Tajani convoca l'ambasciatore di Israele dopo il caso Pizzaballa. Meloni: Offesa ai credenti. Macron: Garantire la libertà di culto. L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da CrosettoIl ministro della Difesa ha fatto scattare il divieto perché mancava la consultazione preventiva come previsto dagli accordi ... roma.corriere.it L’Italia si avvia lentamente verso una nuova crisi energetica, innescata dall’attacco di Usa e Israele all’Iran, che coincide con la fine della legislatura, stravolgendo i piani di Giorgia Meloni di arrivare alle elezioni con un margine fiscale per una manovra – alme - facebook.com facebook Blitz dei Nas in tutta Italia: sospese due mense e numerose irregolarità riscontrate x.com