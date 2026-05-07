Progetto in Comune per Montebello Suraci presenta la lista dei candidati

Da reggiotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montebello Ionico, si avvicina un nuovo ciclo elettorale con la presentazione ufficiale della lista dei candidati da parte di un rappresentante del progetto in Comune. La comunità si prepara a scegliere i propri rappresentanti attraverso le prossime consultazioni, segnando un momento di attiva partecipazione e coinvolgimento civico. La presentazione si inserisce in un contesto di rinnovamento e di attenzione alle dinamiche politiche locali.

Montebello Ionico si prepara a vivere una nuova stagione di partecipazione, progettualità e impegno civico. Venerdì 8 maggio, alle ore 18, in piazza Sac. Rocco De Franco (ex piazza Chiesa) a Saline Ioniche, sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza la lista “Progetto in Comune per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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