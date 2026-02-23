Rinnovo consiglio provinciale di Avellino il PD presenta la lista | i nomi dei candidati

Il Partito Democratico di Avellino ha presentato questa mattina la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio provinciale, previsto il 15 marzo. La decisione deriva dalla necessità di aggiornare la rappresentanza politica e rafforzare la presenza sul territorio. La lista comprende dodici nomi di professionisti locali, pronti a confrontarsi con gli altri schieramenti. I candidati si preparano a un voto importante che coinvolgerà diversi comuni della provincia.

Avellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito Democratico di Avellino ha depositato questa mattina presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Avellino una lista composta da dodici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sannio Bene Comune: presentata lista per le provinciali, nove candidati per il rinnovo del Consiglio.Questa mattina è stata ufficialmente presentata la lista di Sannio Bene Comune per le elezioni provinciali.

Elezioni provinciali, Casa Riformista e Noi di Centro insieme con una lista unica. I nomi dei candidatiIn vista delle elezioni provinciali, Casa Riformista e Noi di Centro hanno unito le forze formando una lista unica.

Elezioni provinciali del Consiglio dell’8 marzo: il messaggio del Presidente della ProvinciaIl Presidente della seconda Commissione Permanente, Roberto Cifarelli, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alla Salute in merito ... lasiritide.it

PRESENTATA LA PRIMA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE LISTA MASTELLA – NOI DI CENTROE’ cominciata la due giorni di presentazione delle Liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. tvsette.net

Le Elezioni di rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento sono fissate per il 28 febbraio 2026: ai titolari del’Elettorato attivo, e cioè ai Consiglieri Comunali e ai Sindaci, è stato inviato un Memorandum per illustrare le modalità del voto che d’altra parte, son - facebook.com facebook

