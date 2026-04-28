Sora Profumi con confezioni e contenitori identici agli originali ma con contenuto potenzialmente dannoso per la salute La GdF sequestra 24mila confezioni

A Sora, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato 24.000 confezioni di profumi contraffatti, identiche agli originali sia nelle confezioni che nei contenitori. Le autorità hanno scoperto che i prodotti contenevano sostanze potenzialmente dannose per la salute dei consumatori. L’operazione rientra in un’azione più ampia di contrasto alla vendita di merci false e pericolose, volta a tutelare i cittadini e a reprimere il mercato illecito.

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