Cosmetici tossici | sequestrate 40.000 confezioni con sostanza cancerogena

Le forze dell'ordine hanno sequestrato 40.000 confezioni di cosmetici contenenti una sostanza vietata e considerata cancerogena. La scoperta è avvenuta durante un’operazione di controllo sulla filiera nazionale, che ha portato all’individuazione di prodotti non conformi alle normative. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza del principio attivo proibito in diversi articoli destinati alla vendita. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali delle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Quali prodotti specifici contengono la sostanza cancerogena vietata?. Come hanno fatto i finanzieri a rintracciare la filiera nazionale?. Chi sono le cinque società responsabili della produzione dei cosmetici?. Dove sono stati individuati i magazzini che distribuivano i lotti?.? In Breve Sostanza Lilial vietata per legge dal 1 marzo 2022 per rischi cancerogeni.. Cinque società tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania coinvolte nella filiera.. Segnalazione inserita nel sistema europeo RAPEX per il monitoramento dei lotti.. Tre rappresentanti legali rinviati a giudizio per violazione decreto legislativo 2042015.. I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno rintracciato 40.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosmetici tossici: sequestrate 40.000 confezioni con sostanza cancerogena Notizie correlate Addio cosmetici tossici: l’Europa blocca ingredienti pericolosi? Cosa sapere L'Europa blocca l'uso di sostanze CMR nei cosmetici dal 1° maggio 2026. Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine, integratori e cosmetici: maxi sequestro al porto | VIDEOANCONA - La guardia di finanza nelle ultime ore ha sequestrato circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosmetici tossici contenenti Lilial: 40mila prodotti ritirati dal mercato, 3 rinvii a giudizio; Cosmetici tossici nei negozi del Soveratese, sequestrate oltre 40 mila confezioni tra profumi e creme contenenti Lilial (VIDEO). Cosmetici tossici contenenti Lilial: 40mila prodotti ritirati dal mercato, 3 rinvii a giudizioMaxi indagine della Guardia di Finanza tra Calabria e Nord Italia: nel mirino profumi, creme e prodotti per l’igiene contenenti il Lilial, sostanza vietata perché ritenuta cancerogena ... quicosenza.it Cosmetici pericolosi, indagati e sequestri a SoveratoOperazione della Guardia di Finanza: Sigilli a 1300 prodotti contenenti una sostanza sintetica tossica e considerata potenzialmente cancerogena ... rainews.it Dall’1 maggio nuove regole UE su cosmetici e profumi: vietati o limitati ingredienti considerati potenzialmente tossici o cancerogeni. Tra le precisazioni degli esperti, anche un punto che ribalta un’idea diffusa: biologico non significa sempre più sicuro. - facebook.com facebook