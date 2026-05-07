Professore sfregia l' auto della preside | rinviato a giudizio per danneggiamento aggravato
Un professore è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver sfregiato l’auto di una preside. La vicenda si inserisce in un contesto in cui, nonostante verbali di riunioni, polemiche sulle iscrizioni e tentativi di mediazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale, il procedimento giudiziario è proseguito. La decisione è stata presa dalla procura che ha disposto l’imputazione per danneggiamento aggravato.
Non sono bastati i verbali delle riunioni, le polemiche sui cali di iscrizioni e i tentativi di mediazione dell’Ufficio scolastico regionale. All’Istituto Comprensivo Perugia 12, a Ponte San Giovanni, il clima di tensione tra un docente e la ex dirigente scolastica è degenerato in un atto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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