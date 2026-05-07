Professore sfregia l' auto della preside | rinviato a giudizio per danneggiamento aggravato

Un professore è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver sfregiato l’auto di una preside. La vicenda si inserisce in un contesto in cui, nonostante verbali di riunioni, polemiche sulle iscrizioni e tentativi di mediazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale, il procedimento giudiziario è proseguito. La decisione è stata presa dalla procura che ha disposto l’imputazione per danneggiamento aggravato.

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