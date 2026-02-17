Rinviato a giudizio il sindaco di Tollo | è accusato di aver usato l' auto del Comune per partecipare ad attività esterne

Il sindaco di Tollo, Angelo Radica, deve comparire davanti al tribunale perché la procura di Chieti lo ha rinviato a giudizio. Radica è accusato di aver usato l’auto del Comune per partecipare a eventi privati, sfruttando il veicolo pubblico per motivi personali. La procura ha valutato che si tratta di un comportamento reiterato, portando all’accusa di peculato continuato.

Il reato ipotizzato dalla procura di Chieti è peculato continuato. L’inchiesta partita da un esposto dei consiglieri di opposizione che ora chiedono le dimissioni di Angelo Radica La procura di Chieti ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Tollo, Angelo Radica. L’ipotesi di reato è peculato continuato. Il primo cittadino, che è anche presidente dell’associazione nazionale Città del vino, è accusato di aver utilizzato la Fiat Panda comunale e il relativo carburante pagato sempre dall’ente per partecipare agli eventi in tutta Italia legati a questo suo incarico esterno. L’inchiesta sarebbe partita da un esposto presentato a settembre del 2024 presso la locale stazione dei carabinieri dai consiglieri del gruppo 'Tollo Rinasce' Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani riguardante la spesa rilevante per il carburante sostenuta dal Comune e le criticità riscontrate nella gestione delle relative carte utilizzate per la tracciabilità dei rifornimenti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

