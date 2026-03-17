corona rinviato a giudizio per il caso pellegrini la falsa accusa di stalking al calciatore della roma

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Roma con l’accusa di diffamazione nei confronti del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini. La vicenda riguarda una falsa accusa di stalking rivolta al giocatore. La decisione del giudice è arrivata nella giornata del 17 marzo 2026. Corona dovrà ora affrontare il processo.

Roma, 17 marzo 2026 – Diffamazione ai danni del calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini. Per questa accusa Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Roma. La contestazione riguarda le dichiarazioni rilasciate da una 25enne e pubblicate sul sito dillingernews.it. Nella intervista la ragazza accusava di stalking il centrocampista giallorosso. A carico della 25enne si ipotizzano i reati di calunnia e minacce. L'avvio del procedimento è stato fissato per il prossimo primo dicembre davanti al giudice del tribunale monocratico. Roma's Italian midfielder #07 Lorenzo Pellegrini greets supporters at the end of the Europa League, last 16 first leg football match between Bologna and Roma at the Renato Dall'Ara stadium in Bologna on March 12, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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