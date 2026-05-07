Procura di Perugia ecco la riorganizzazione in attesa del nuovo procuratore | Iannarone tiene per sé i fascicoli antimafia

La Procura di Perugia sta vivendo una fase di riorganizzazione in attesa dell’arrivo del nuovo procuratore. Con il trasferimento del procuratore Raffaele Cantone a Salerno e la pensione del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, l’ufficio giudiziario ha dovuto riorganizzare le proprie strutture e incarichi. Attualmente, il procuratore Iannarone si sta occupando personalmente dei fascicoli antimafia, mantenendo il controllo diretto su questa delicata area.

Cambio al vertice della Procura della Repubblica di Perugia. Con il trasferimento del procuratore Raffaele Cantone a Salerno e il contestuale collocamento a riposo del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, l’ufficio giudiziario del capoluogo umbro ha dovuto ridisegnare al volo i propri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gennaro Iannarone è il nuovo Procuratore aggiunto di Perugia Leggi anche: Perugia, riorganizzazione in Procura: la “staffetta” targata Cantone per non fermare i processi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, avvocata sottrae 77mila euro a chi aveva bisogno di assistenza: a processo; Fuga finita all'ombra del Cupolone: il pellegrino deve scontare 10 anni di carcere; Lo chiamavano Gioca Jouer: ecco il codice segreto di Rocchi in sala Var; Su un muro del centro di Perugia uno spazio dedicato al 'necrologio degli animali'. Perugia, avvocata sottrae 77mila euro a chi aveva bisogno di assistenza: a processoPERUGIA - Si è aperto con una contestazione da 77 mila euro il processo davanti al tribunale di Perugia che vede imputata un’avvocatessa accusata di peculato nell’ambito ... ilmessaggero.it Perugia, indagato l’avvocato Daniela Paccoi. Lei respinge tutte le accusedi Enzo Beretta L’avvocato Daniela Paccoi è indagata dalla Procura della Repubblica di Perugia del reato di concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio , induzione a rendere dichiar ... umbria24.it Un uomo di 30 anni è stato sottoposto a fermo a Perugia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica per due episodi di violenza sessuale, uno dei quali in forma aggravata: una delle vittime è minorenne. - facebook.com facebook La Procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione della denuncia presentata dal DIS (il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) contro la procura di Roma a seguito del cosiddetto "caso Caputi". Mai era accaduto nella storia della Repubblica che i servizi seg x.com