Procura di Perugia ecco la riorganizzazione in attesa del nuovo procuratore | Iannarone tiene per sé i fascicoli antimafia

Da perugiatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Perugia sta vivendo una fase di riorganizzazione in attesa dell’arrivo del nuovo procuratore. Con il trasferimento del procuratore Raffaele Cantone a Salerno e la pensione del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, l’ufficio giudiziario ha dovuto riorganizzare le proprie strutture e incarichi. Attualmente, il procuratore Iannarone si sta occupando personalmente dei fascicoli antimafia, mantenendo il controllo diretto su questa delicata area.

Cambio al vertice della Procura della Repubblica di Perugia. Con il trasferimento del procuratore Raffaele Cantone a Salerno e il contestuale collocamento a riposo del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, l’ufficio giudiziario del capoluogo umbro ha dovuto ridisegnare al volo i propri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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